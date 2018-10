Deschamps dá chance a jovem do Lyon e volta a convocar Sakho na França

O técnico Didier Deschamps vai dar uma chance ao jovem Tanguy Ndombele, meia de apenas de 21 anos, que vem se destacando com a camisa do Lyon. Ele é a novidade da lista de convocados da seleção da França para seus dois próximos jogos. Os atuais campeões mundiais terão ainda o retorno do zagueiro Mamadou Sakho.

A dupla faz parte da lista de 22 convocados anunciada pelo treinador nesta quinta-feira, para os confrontos com a Islândia (amistoso) e com a Alemanha, pela Liga das Nações, nova competição organizada pela Uefa. O primeiro jogo será no dia 11, em Guingamp. Também em casa, no Stade de France, os franceses vão receber os alemães cinco dias depois.

Ndombele vem brilhando no Campeonato Francês e vai ganhar a primeira oportunidade com a seleção em razão da baixa de Corentin Tolisso. O titular esteve em campo na conquista da Copa do Mundo da Rússia, mas sofreu uma lesão no joelho e deve ficar afastado dos gramados por ao menos seis meses.

Sakho, por sua vez, não vestia a camisa da seleção desde março de 2016. Ele participou da campanha da equipe nas Eliminatórias da Copa de 2014. Mas perdeu espaço na equipe nos anos seguintes. Dificuldades com a sua forma física e uma punição por doping, depois cancelada pela Uefa, atrapalharam sua carreira no Liverpool e na seleção. Aos 28 anos, ele voltou a se destacar no Campeonato Inglês, onde defende o Crystal Palace.

Deschamps também incluiu na lista o zagueiro Kurt Zouma e o lateral-esquerdo Lucas Digne, que foram descartados da equipe antes da Copa. Ambos defendem as cores do Everton, no Campeonato Inglês.

Nos demais setores do time, o treinador evitou surpresas. O bom ataque francês contará novamente com Ousmane Dembelé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Florian Thauvin.

Confira a lista dos convocados da seleção da França:

Goleiros - Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain);

Defensores - Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibe (Monaco), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Kurt Zouma (Everton), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Lucas Digne (Everton);

Meio-campistas: Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Roma), Tanguy Ndombele (Lyon), Thomas Lemar (Atlético de Madrid);

Atacantes: Ousmane Dembelé (Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique de Marselha).