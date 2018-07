Deschamps defende que Griezmann ou Mbappé ganhem prêmio de melhor do mundo

Treinador da seleção francesa, Didier Deschamps defendeu que os prêmios de melhor jogador do mundo, da Fifa e da revista France Football, que é responsável pela Bola de Ouro, sejam entregues a algum integrante da França campeã do mundo. O técnico disse que a campanha na Copa do Mundo justificaria essa decisão e indicou Antoine Griezmann e Kylian Mbappé como possíveis candidatos.

"Espero que um francês ganhe a Bola de Ouro, seria algo bom. Pelo o que meus jogadores fizeram no Mundial e porque o venceram", afirmou Deschamps em entrevista publicada neste sábado pelo jornal L'Équipe, da França. De acordo com o técnico, Griezmann "merece" ser escolhido, mas "não é o único" e também citou Mbappé.

Empatados com Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Denis Cheryshev, os atacantes franceses foram vice-artilheiros do Mundial, com quatro gols cada, dois a menos do que o inglês Harry Kane. Grizemann e Mbappé brilharam também na final da Copa do Mundo, quando marcaram uma vez cada contra a Croácia, no último domingo, na vitória da França por 4 a 2.

Deschamps, porém, entende que é natural que os prêmios revezem entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. "Por tudo o que eles representam, eles sempre estão por lá", resumiu o técnico, que colocou Neymar em terceiro lugar na lista dele, feita sem a influência do desempenho anual dos jogadores, que é o critério utilizado nos prêmios de melhor do mundo.

A Bola de Ouro da France Football é entregue desde 1956, mas só jogadores europeus podiam vencê-la até 1994, enquanto o prêmio de melhor do mundo da Fifa foi criado em 1991. Uma parceira entre a entidade e o veículo de comunicação francês unificou as premiações válidas pelas temporadas entre 2010 e 2015, mas elas voltaram a ser entregues de forma separada depois disso.