Deschamps exalta Griezmann e dá a receita para França bater a Holanda

A França recebe a Holanda nesta quinta-feira, em Saint-Denis, para encaminhar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Um triunfo em casa deixa em ótima situação os segundos colocados do Grupo A das Eliminatórias Europeias - com os mesmos 13 pontos da líder Suécia -, e o técnico Didier Deschamps explicou como pretende alcançar este resultado.

"Eles (Holanda) têm problemas quando não ficam com a posse de bola. Teremos que ser eficazes nas duas áreas", considerou o treinador, que admitiu o temor pelo estado físico dos atletas em um duelo tão importante, já que a temporada europeia está apenas no início.

"Eles estão em forma, mas para um início de temporada. Ninguém pode estar no auge neste momento, mas eu sei que pessoalmente e coletivamente eles vão dar o melhor para conseguir o resultado que esperamos. A partida acontecerá muito cedo. Isso vai ter impacto amanhã? Espero que não", projetou.

O treinador também fez questão de exaltar o atacante Antoine Griezmann. Criticado por suas fracas exibições com a camisa da seleção desde a Eurocopa do ano passado, o jogador do Atlético de Madrid foi defendido por Deschamps, que apontou a forma física de seu comandado como motivo pela queda de rendimento.

"No fim da temporada passada, ele estava cansado e acabou ficando um pouco menos preciso, mas sei muito bem o que ele é capaz de fazer. Agora, começamos uma nova temporada. Então, não estou preocupado", comentou.