Deschamps lamenta chances não aproveitadas pela França

PARIS - O técnico da França, Didier Deschamps, reconheceu que a Espanha teve o controle das ações na partida desta terça-feira, que terminou com vitória por 1 a 0 da 'Fúria' em Saint-Denis, mas ressaltou que sua equipe teve chances para vencer e continuar na liderança do grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

"A Espanha teve mais posse de bola, o que não é uma surpresa, mas o que mais incomoda é que tivemos mais chances que eles. Não convertê-las foi nosso pecado", comentou o técnico, que considerou que sua equipe manteve a partida equilibrada mesmo depois de ter tido o meia Paul Pogba, de apenas 20 anos, expulso.

"Não se pode esquecer a equipe tivemos pela frente. Fizemos jogos duro até com dez. Diante de tal adversário, com a experiência que tem, é preciso ser eficiente e ter circunstâncias favoráveis e hoje não foi o caso", acrescentou.

Deschamps afirmou não se arrepender de ter escalado o jovem Pogba, que havia participado de apenas uma partida da seleção principal antes de enfrentar a Espanha.

"Ele cometeu um pecado por ser novo. Mas não lamento tê-lo colocado. É um jogador jovem e as coisas não acontecem por acaso. Foi seu segundo jogo. Busquets, Xavi e Xabi Alonso acumulam mais que toda a minha equipe junta", justificou Deschamps, que criticou o árbitro do jogo, o húngaro Viktor Kassai.

"Mas as faltas apitadas, se comparadas com algumas das que sofremos, não há o mesmo critério. Ribéry sofreu duas faltas parecidas", ponderou.

A derrota manteve os 'Bleus' com dez pontos, um a menos que a Espanha, que com o resultado obtido no Stade de France reassumiu a liderança do grupo I. No entanto, Deschamps ainda acredita na classificação direta para a Copa.

"Ainda nos restam três jogos. Não dependemos apenas de nós, mas temos que vencer nosso jogos. Não vamos jogar mais contra a Espanha, então temos que somar nove pontos e torcer para que eles não consigam isso", comentou.