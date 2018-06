Deschamps minimiza empate e faz mistério sobre escalação da França na estreia

O técnico Didier Deschamps minimizou o empate da seleção da França com os Estados Unidos por 1 a 1, na noite deste sábado, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia, que terá início na próxima quinta-feira.

"Claro que é sempre bom vencer, mas foi só um jogo de preparação", ponderou o treinador. Perdemos um pouco de agudeza no ataque, mas criamos chances suficientes para vencer o jovem time dos Estados Unidos. Eles não nos deram muito espaço e se defenderam bem. Mas, perto do fim do jogo, nos recuperamos", comentou.

Jogando em casa, na cidade de Lyon, a França sofreu para empatar com os norte-americanos, que não vão para o Mundial, no jogo de despedida da equipe antes de embarcar rumo à Rússia. O gol de empate veio apenas aos 33 minutos do segundo tempo, com Mbappé.

"Perdemos um pouco de ritmo no jogo, principalmente nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Mas, no fim, assumimos o controle", disse Deschamps, que evitou dar dicas sobre a escalação da equipe francesa na estreia na Rússia.

"Eu testei muitos jogadores em todos os três jogos de preparação e isso sempre nos ensina algo. Espero que todos estejam fisicamente prontos", afirmou o treinador, antes de frisar que o time deste sábado "não necessariamente" será o mesmo da estreia, contra a Austrália, no dia 16, em Kazan.

No Grupo C da Copa do Mundo, os campeões mundiais de 1998 vão enfrentar ainda a Dinamarca e o Peru.