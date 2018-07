Deschamps nega favoritismo da França para a partida contra a Albânia em Marselha Anfitriã da Eurocopa, a seleção da França encara nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no estádio Velodrome, na cidade de Marselha, a Albânia, pela segunda rodada do Grupo A. Líder da chave com três ao lado da Suíça - que encara mais cedo a Romênia, em Paris -, os franceses querem a vitória para conseguirem a classificação antecipada às oitavas de final.