Deschamps quer França 'indo para guerra' com Espanha Na liderança do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, com dez pontos em quatro partidas, a França recebe a Espanha, segunda colocada, com oito pontos, nesta terça-feira, em Paris. Diante do que classificou como "a melhor equipe do mundo", o técnico Didier Deschamps não quer saber de tentar sustentar o empate, que encaminharia a classificação da seleção, e prometeu "ir para a guerra".