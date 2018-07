Deschamps tenta manter evolução da seleção francesa

O objetivo do técnico Didier Deschamps é reafirmar a fase de crescimento do time, que vem se renovando desde o início da Copa do Mundo. O grupo tem como objetivo manter a espiral positiva já com vistas à Eurocopa de 2016, que será disputada justamente na França. Por isso amistosos com equipes de alta tradição são vistos como essenciais, após duelos contra Albânia e Suécia no fim do ano passado.

Para o confronto com o Brasil, Deschamps não vai poder contar com o goleiro Lloris, com Debuchy, Pogba - um dos destaques do time -, Cabaye e Gonalons, mas nem por isso será um time mais fraco. "Estamos chegando ao final da temporada, e todos os jogadores têm objetivos em seus clubes. Mas isso não muda nada o que eu quero fazer", disse o treinador nesta segunda. "Há jogadores lesionados. Mas é melhor que aconteça agora do que em maio de 2016."