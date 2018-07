Deschamps vê Ribéry motivado e preparado para jogar a Copa do Mundo

CLAIREFONTAINE - O técnico Didier Deschamps comentou nesta sexta-feira sobre a situação de Franck Ribéry, que se apresentou à seleção francesa com dores nas costas e não participou da vitória or 4 a 0 sobre a Noruega, na última terça, em Paris, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Por causa do mesmo problema, o meia-atacante só entrou na final da Copa da Alemanha, contra o Borussia Dortmund, substituindo Phillip Lahm durante a partida, em 17 de maio.

"Ele está em boa forma física e muito motivado. Como com qualquer jogador de alto nível, há períodos em que ele não viverá seu melhor momento. Franck teve um final de temporada complicado, assim como todo o Bayern de Munique", analisou o treinador, em entrevista ao site da Fifa. O clube alemão conquistou o campeonato nacional e a Copa da Alemanha, mas foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa ao perder as partidas da semifinal por 1 a 0 e 4 a 0 para o Real Madrid.

Deschamps também descartou que o insucesso de Ribéry na última eleição de melhor jogador do mundo da Fifa terá influência em seu rendimento - o astro francês ficou em terceiro lugar na disputa, atrás do português Cristiano Ronaldo e do argentino Messi. "É verdade que ele ficou muito decepcionado com a Bola de Ouro, mas seu estado de espírito e sua motivação para levar a equipe ao mais alto nível não me preocupam", garantiu o técnico.

A França estreia no Grupo E da Copa do Mundo em 15 de junho, contra Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e cinco dias depois enfrenta a Suíça, na Fonte Nova, em Salvador. O último jogo dos franceses na primeira fase será contra o Equador, no Maracanã, no Rio.