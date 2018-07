Deschamps volta a convocar Martial e Fekir para a seleção francesa

Dois dias depois de renovar contrato por mais dois anos com a seleção francesa, o técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para os amistosos contra País de Gales, em Paris, e Alemanha, fora de casa, nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente.

+ Mbappé é símbolo do sucesso da nova geração francesa no futebol

A principal novidade na lista é a presença do zagueiro Benjamin Pavard, do Stuttgart, convocado pela primeira vez. Também voltaram a fazer parte dos selecionados do país os atacantes Anthony Martial, do Manchester United, que ainda não tinha tido uma chance neste ano, e Nabil Fekir, do Lyon.

Também estão na lista os jogadores do Barcelona Samuel Umtiti e Lucas Digne, além do atleta do Real Madrid Raphael Varane e do atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. Ficaram de fora nomes como Hugo Lloris, Sidibé, N'Golo Kanté, Thomas Lemar e Dimitri Payet.

Na entrevista coletiva, Deschamps falou também sobre o nome de Benzema, que não tem feito parte das últimas convocações. O jogador chegou a declarar publicamente que gostaria de voltar à seleção francesa. "Convoco sempre em função do coletivo, de um grupo", comentou.

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros - Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Benoît Costil (Bourdeaux) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores - Lucas Digne e Samuel Umtiti (Barcelona), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe e Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain), Laurent Koscielny (Arsenal), Benjamin Pavard (Stuttgart) e Raphael Varane (Real Madrid).

Meio-campistas - Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (Sevilla), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Moussa Sissoko (Tottenham) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique).

Atacantes - Kingsley Coman (Bayern de Munique), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud e Alexandre Lacazette (Arsenal), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Florian Thauvin (Olympique de Marselha).