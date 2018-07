Desconfiança da torcida não abala técnico do Botafogo

RIO - Desconhecido do público e vindo das categorias de base do clube, Eduardo Hungaro é o novo técnico do Botafogo. Ele admitiu que sua contratação, para substituir Oswaldo de Oliveira (agora no Santos), pode provocar alguma desconfiança na torcida botafoguense, mas não se abala com isso.

"Tenho uma história muito bonita no Botafogo e o torcedor pode ter certeza que não vai faltar trabalho, dedicação, motivação, capacidade. O homem não pode se autodefinir. A conduta que define o homem. Com a conduta tenho a esperança de que a torcida goste do trabalho. Acho natural essa ideia do profissional vindo da base ser questionado. Mas, com o tempo e resultados, essa aparente desconfiança vai saindo pouco a pouco", disse o treinador, que é conhecido como Duda.

Ele chegou em 2009 ao Botafogo, trabalhando sempre nas categorias de base. Agora, a diretoria do clube resolveu apostar numa solução caseira e promoveu Eduardo Hungaro para ocupar o lugar de Oswaldo de Oliveira. "O desafio é enorme. A gente tem a exata dimensão do tamanho do Botafogo. Conheço o clube, a sua grandeza, tudo aquilo que as pessoas que o dirigem anseiam. Conheço os jogadores, sei o potencial de cada um deles", avaliou o novo treinador.