Desconforto faz D'Alessandro desfalcar o Inter na quarta O Internacional terá um importante desfalque para tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro, após a derrota de domingo para o Corinthians. Principal jogador da equipe, o meia D''Alessandro está fora do duelo diante do Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Ele sentiu um desconforto muscular justamente diante do time paulista.