Desconforto muscular tira David Braz do Santos por duas semanas

David Braz passará as próximas duas semanas realizando um trabalho de recondicionamento físico, após reclamar de desconforto muscular nos músculos adutores. O Santos garantiu que não se trata de uma lesão e que realizará o trabalho justamente para prevenir possíveis contusões graves.

"Considerando que o atleta ficou três meses em tratamento no início do ano, por conta de uma lesão séria sofrida na decisão da Copa do Brasil do ano passado, por não ter realizado uma pré-temporada com o restante do grupo e também por vir de uma sequência de jogos importantes, optamos por afastá-lo de suas atividades habituais, para que possa realizar esses treinamentos específicos no Cepraf", explicou o médico do Santos, Mauricio Zenaide.

O próprio jogador ressaltou a necessidade de se afastar agora, para estar 100% fisicamente no momento mais importante da temporada. "Conversei com o departamento médico e com a comissão técnica e passei a eles sobre os incômodos que vinha sentindo e o quanto isso poderia prejudicar a equipe. Temos um plantel forte e trabalharei duro com os preparadores físicos e fisioterapeutas para que possa retornar bem e sem nenhum tipo de dor para ajudar o Santos no restante da temporada."

Com isso, David Braz se junta a Lucas Lima, Gabriel (ambos na seleção brasileira) e Ricardo Oliveira (lesionado), desfalques certos do Santos. A tendência é que o zagueiro se ausente das partidas contra Santa Cruz, Sport, Atlético-PR e Fluminense. Lucas Veríssimo e Luiz Felipe brigam pela vaga.