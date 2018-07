Desconhecido é aposta do São Paulo para se aproximar da liderança no Brasileirão

Um desconhecido (pelo menos até agora) do público brasileiro é a aposta do São Paulo como elemento surpresa para a retomada do Brasileirão após a Copa. É o atacante equatoriano Rojas, recém-contratado pelo clube e que chega com o moral elevado para estrear como titular da equipe tricolor e de cara atuar no Maracanã. De olho na ponta da tabela, os paulistas enfrentam o líder Flamengo às 21h45, pela 13.ª rodada.

+ Com Carneiro e Rojas, São Paulo divulga relacionados para enfrentar o Flamengo

Aos 29 anos, Rojas não esconde a surpresa de ter recebido uma proposta para trocar o modesto argentino Talleres por uma equipe com a tradição e a história do tricampeão mundial São Paulo. A indicação foi do técnico Diego Aguirre, que trabalhou na Argentina até 2017 à frente do San Lorenzo.

“Foi uma surpresa saber que o Aguirre estava acompanhando meu trabalho na Argentina”, afirma o jogador, testado entre os titulares do São Paulo nos treinos desde que chegou. “E não esperava ser titular tão rápido. Imaginei que ia treinar e a chance viria com o tempo, mas se o treinador me dá a possibilidade de começar, tenho de aproveitar essa partida.”

Rojas já passou pelo Emelec, do Equador, pelo Monarcas Morelia, do México, e teve seu melhor momento da carreira até agora no Cruz Azul, também do México. Lá, fez 25 gols em 138 jogos. O bom desempenho lhe rendeu uma vaga na lista de relacionados do técnico Reinaldo Rueda para a disputa da Copa do Mundo de 2014 no Brasil com a seleção equatoriana.

Para a comissão técnica do São Paulo, o trunfo de Rojas está na velocidade e na postura aguerrida nos enfrentamentos com a marcação. O atleta chega para ocupar a vaga de Marcos Guilherme, que deixou o clube após o fim de seu contrato e agora atua no futebol árabe.

Sem grande destaque no Talleres, Rojas tem a confiança de Aguirre para buscar bons momentos no futebol brasileiro. Inspirações no São Paulo não faltam. “Grandes jogadores passaram por aqui. O Lucas Moura, que é um dos meus favoritos, o Kaká, o Pato. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui”, diz o jogador.

Outra possível novidade, contratado há três meses, o atacante Gonzalo Carneiro foi relacionado pela primeira vez para uma partida do São Paulo. Ele terminou o longo tratamento de uma pubalgia e se destacou nos amistosos da intertemporada.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x São Paulo

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Rômulo, Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Marlos e Guerrero. Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR).

Local: Maracanã.

Horário: 21h45.