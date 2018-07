Descontente com críticas, Denilson discute com são-paulino pela internet

SÃO PAULO - Apesar de ser líder no Campeonato Paulista e ainda ter chances de passar para a próxima fase da Copa Libertadores, o elenco do São Paulo parece não estar conseguindo suportar a pressão. Um dia depois de Luis Fabiano marcar um gol e dizer que não tinha motivos para comemorar, desta vez foi o volante Denilson quem colocou mais lenha na fogueira.

Nesta segunda, ao ser criticado por um torcedor via Twitter, o meio-campista xingou o fã em sua conta pessoal, mas logo depois apagou a mensagem. O torcedor @perioliveira disse para Denilson. "Só falar não resolve, tem que demonstrar. Está na hora de parar com marketing próprio e jogar bola, honrar a camisa que diz que ama". Prontamente, pela conta @_denilson15, o jogador mandou o torcedor tomar "naquele lugar".

Indignado, o são-paulino ainda deu uma resposta: "@_denilson15 Você xingou a pessoa errada, tenha a certeza que logo nos encontraremos cara a cara e você vai ter que repetir isso. Aqui é SPFC". O jogador, já sem direcionar o comentário, ainda desabafou e preferiu evitar mais polêmicas. "Sempre procurei defender da melhor forma esse manto... Eu sou Tricolor, galera, não vamos deixar essas coisas a gente triste não....".

Sob pressão, principalmente pelo risco de eliminação na fase de grupos da Libertadores, e com o trabalho do técnico Ney Franco sendo questionado, o São Paulo volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o São Bernardo, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista.