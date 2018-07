Descontração marca último treino da França antes de final da Copa

Pouco tempo depois de o goleiro Hugo Lloris e o técnico Didier Deschamps conversarem com os jornalistas na sala de imprensa do estádio Luzhniki, o elenco da seleção da França realizou neste sábado seu último trabalho antes da decisão da Copa do Mundo, domingo às 12h (horário de Brasília), em Moscou, contra a Croácia. A descontração dos jogadores foi a marca do trabalho.

+ Técnico da Croácia minimiza problemas físicos e garante time preparado para a final

+ Após êxito na Copa, Rússia já pensa em sediar os Jogos Olímpicos

+ Rússia garante que não vai repetir os problemas do Brasil com 'elefantes brancos'

Centenas de jornalistas foram até o campo número 8 do complexo Luzhniki para acompanhar o treinamento. Apenas os primeiros 15 minutos foram abertos para a imprensa. Nesse período, nada de trabalho tático ou então finalizações - os jogadores apenas fizeram um aquecimento, correndo em volta do gramado em um ritmo mais lento.

A descontração era nítida entre os jogadores. Pogba era quem puxava a corrida, enquanto Griezmann e Mbappé se divertiam e davam muita risada. O técnico Didier Deschamps não deverá surpreender em sua escalação. Assim, os onze titulares franceses para a decisão deverão ser: Lloris; Pavard, Umtiti, Raphael Varane e Lucas Hernández; N'Golo Kanté, Matuidi e Pogba; Mbappé, Griezmann e Giroud.