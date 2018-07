Descontraído, atacante Adriano já projeta retorno no Corinthians

SÃO PAULO - Faltando cerca de 15 dias para poder começar a treinar com o restante do grupo corintiano, o atacante Adriano foi ao gramado do CT do Parque Ecológico na tarde de sexta-feira. Ainda se recuperando de uma cirurgia na tendão de Aquiles do pé direito, o jogador caminhou em volta de um dos campos.

Descontraído, Adriano mostrou que não vê a hora de poder se juntar ao restante do elenco, que lidera o Campeonato Brasileiro, agora com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Brincando com todo mundo, Adriano, ao passar pelos jornalistas, comemorou: "Estou voltando, estou voltando".

A atividade desta tarde, em que Adriano teve a companhia do fisioterapeuta Caio Melo, serviu para o atacante, que ainda manca, aprimorar os passos. Dedicado, o atacante tem trabalhado todo dia na academia para tentar adiantar o sua estreia.

Na última sexta-feira, Adriano disse, em uma videoconferência pela internet, que deveria voltar a jogar em 45 ou 60 dias. A comissão técnica, porém, espera pela sua estreia no fim de agosto, antes do prazo previsto inicialmente, que era setembro.

Enquanto Adriano caminhava, os reservas faziam um trabalho de finalização no campo. Os titulares, que venceram o Inter na noite anterior por 1 a 0 no Pacaembu, ficaram na academia para um trabalho regenerativo.

Tevez. O Corinthians corre contra o tempo para tentar viabilizar a contratação de Tevez. Como a janela de transferências internacionais fecha no dia 20, o clube tem apenas cinco dias para conseguir convencer os inglês do Manchester City. O diretor de futebol Roberto de Andrade está otimista. "Negociação não andou, mas eu, particularmente, acredito que ele venha."