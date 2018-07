Desde 1930, Fifa mudou sete vezes o critério do sorteio da Copa do Mundo

SÃO PAULO - Há quem diga que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo é tão emocionante quanto o torneio em si. É no megaevento montado pela Fifa que o destino das 32 seleções do Mundial começa a ser definido. Na 20.ª edição, que ocorrerá nesta sexta-feira, na Costa do Sauípe, na Bahia, o fato se repetirá devido à divisão dos quatro potes, levando em consideração apenas o ranking da Fifa. O sorteio, por exemplo, pode colocar frente a frente as seleções do Brasil e da Itália.

Desde 1930, nas 20 edições da Copa do Mundo, o critério utilizado pela Fifa na divisão das seleções mudou à medida em que a competição aumentava. No total, foram sete mudanças. O primeiro sorteio, realizado a apenas três dias do pontapé inicial da Copa do Uruguai, levou em consideração a posição geográfica dos países. O fato, depois, repetiu-se entre 1958, na Suécia, e 1974, na Alemanha. Em 1934 e 1938, quando não havia grupos e apenas disputas de mata-mata, o sorteio foi realizado sem pré-definições.

Já na competição disputada em solo argentino, em 1978, ocorreu uma nova mudança no regulamento: voltaram os cabeças de chave, que seriam conhecidos após a adoção de critério determinado pela entidade máxima do futebol. Na ocasião, a Fifa levou em conta a campanha das seleções na Copa anterior. Dessa forma, além do país-sede, Alemanha, Holanda e Brasil, os finalistas do Mundial de 1974, garantiram a posição de destaque no sorteio realizado em janeiro de 1978, em Buenos Aires.

O critério adotado pela Fifa rendeu alguns grupos da morte. Na Copa de 1986, México (anfitrião), Itália, Alemanha Ocidental, Polônia, França, Brasil foram os cabeças de chave. A Argentina, campeã em 1978 e apenas a 11.ª colocada na Espanha, em 1982, enfrentou os italianos logo no primeira fase. Já a Bélgica, semifinalista na Copa de 1986, chegou ao posto de cabeça de chave nos dois Mundiais seguintes.

RANKING

O critério foi utilizado até o sugimento do ranking de seleções, em agosto de 1993. A partir da Copa dos Estados Unidos, então, passou-se a contar, além do histórico na competição, a posição na lista divulgada mensalmente. Em 1998, na França, o fato ajudou a Romênia e prejudicou a Bulgária. Os romenos, eliminados pelos nas quartas de final do Mundial de 1994, ficaram no Pote 1 por ocuparem a quinta posição no ranking. Os búlgaros, que chegaram à semifinal nos Estados Unidos, acabou perdendo o posto de destaque. Já o sorteio dos grupos da Copa da França, ocorrido no Estádio Velódrome, em Marselha, ainda pôs Argentina e Inglaterra na mesma chave. O sorteio reuniu 38 mil pessoas e contou pela primeira vez na história com a participação de 32 seleções.

Em 2002, as chaves foram definidas na cidade de Busan, na Coreia do Sul. Com dois países anfitriões, a Inglaterra, décima colocada no ranking da Fifa, não conseguiu se tornar cabeça de chave. Com isso, mais um grupo da morte foi montado, com a seleção inglesa, a Argentina, a Suécia e a Nigéria. Quatro anos depois, em Lepzig, na Alemanha, mais uma mudança: a Fifa passou a levar em conta as campanhas das duas edições anteriores - em vez de três. Pior para a República Tcheca e a Holanda, vice-líder e terceira colocada do ranking, respectivamente.

O polêmico critério a ser usado no sorteio desta sexta surgiu na Copa 2010. Antes do evento realizado em Johannesburgo, porém, a Fifa mudou a regra para punir a seleção francesa, que chegou à Copa após um erro de arbitragem contra a Irlanda. Em vez de utilizar o ranking de novembro, como fazia habitualmente, a Fifa usou a lista de outubro. Na nona posição, os franceses deixaram o Pote 1 do sorteio, mas deram sorte ao caírem no grupo da anfitriã África do Sul.

A Copa 2014 tem quatro cabeças de chave campeões do mundo: Alemanha, Argentina, Brasil e Espanha. Bélgica, Colômbia, Suíça e Uruguai, bem colocadas no ranking da Fifa, também terão papel de destaque. Os italianos, por exemplo, ficarão de fora do Pote 1 pela primeira vez em 36 anos. Os uruguaios, em contrapartida, voltam à posição depois de 60 anos.

Confira os cabeças de chave das Copas - o critério não foi adotado entre 1930 a 1938 e 1958 a 1974:

1950

Brasil (anfitrião), Inglaterra, Itália e Uruguai.

1954

Suíça (anfitriã), Brasil, Hungria e Uruguai.

1978

Argentina (anfitriã), Alemanha Ocidental, Brasil e Holanda.

1982

Espanha (anfitriã), Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Inglaterra e Itália.

1986

México (anfitrião), Alemanha Ocidental, Brasil, França, Itália e Polônia.

1990

Itália (anfitriã), Alemanha Ocidental, Argentina, Bélgica, Brasil e Inglaterra.

1994

Estados Unidos (anfitrião), Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil e Itália.

1998

França (anfitriã), Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Holanda, Itália e Romênia.

2002

Japão, Coreia do Sul (anfitriões), Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França e Itália.

2006

Alemanha (anfitriã), Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Itália e México.

2010

África do Sul (anfitriã), Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Holanda, Inglaterra e Itália.

2014

Brasil (anfitrião), Alemanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, Espanha, Suíça e Uruguai