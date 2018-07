Desde 2003, Flamengo passa 53 rodadas na zona de rebaixamento

Apenas três pontos conquistados nos últimos sete jogos colocam o Flamengo na última colocação do Campeonato Brasileiro. Apesar de nunca ter sido rebaixado à Série B, o time costuma fazer parte da zona de rebaixamento do torneio. Desde 2003, quando o sistema de pontos corridos foi introduzido, o Rubro-negro passou 53 rodadas entre os quatro últimos, em um total de 448 rodadas - apenas uma vez o clube havia amargado a lanterna do campeonato.

Em 11 anos, a equipe não foi ameaçada em apenas cinco edições: 2003, 2008, 2010, 2011 e 2012. Em todas as outras temporadas, entretanto, o Flamengo esteve na zona da degola pelo menos uma vez. O fato deu-se em 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2013.

O pior momento da equipe rubro-negra ocorreu no Brasileirão 2004, quando estava entre os quatro últimos a quatro rodadas do fim. Na ocasião, 24 times disputavam o torneio. O Flamengo venceu dois jogos e escapou do rebaixamento, ocupando a 17.ª posição na tabela.

No ano seguinte, o roteiro se repetiu. Faltando seis rodadas, o time fazia parte da zona da degola. Na sequência, conquistou 14 pontos em 18 possíveis (quatro vitórias e dois empates) e voltou a evitar a queda. Até na edição de 2009, quando sagrou-se campeão, o Flamengo esteve entre os quatro últimos. Depois de uma péssimo começo, o time reagiu no segundo turno: na 22.ª rodada, ocupava a 10.ª posição. Em 16 jogos, venceu dez e empatou outros cinco, somando 67 pontos para levantar a taça.

No ano passado, a equipe também amargou a última colocação do Brasileirão. O fato ocorreu na quarta rodada, após o time somar apenas dois pontos. Depois, o Flamengo conseguiu se recuperar, ocupando a posição intermediária na tabela. Ao término do campeonato, o clube ficou na 11.ª posição, com 49 pontos. Com a escalação irregular do lateral André Santos, a equipe perdeu quatro pontos, ocupando o 16.º lugar.

LIBERTADORES

Nas últimas 11 edições do Brasileirão, o Flamengo conseguiu uma vaga na Libertadores em duas oportunidades: 2009 e 2011. No total, a equipe esteve entre os quatro primeiros em 64 rodadas das 448 disputadas desde 2003. Em cinco edições, não conseguiu alcançar ao G-4 em nenhum momento.

O Flamengo está há sete jogos sem vencer no Brasileirão. A última vez que a equipe rubro-negra somou três pontos foi na terceira rodada, quando derrotou o Palmeiras por 4 a 2 no Maracanã. Depois, o time perdeu quatro partidas e empatou outras três. Nesta quarta-feira, o clube voltou a tropeçar ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-PR. O time tem a mesma pontuação de Coritiba, Vitória e Figueirense (sete pontos), mas é superado nos critérios de desempate (o saldo de gols é menor).