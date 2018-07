Desejado pelo Botafogo, Camilo vai jogar na Arábia Saudita Um dos destaques da boa campanha da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, o meio-campista Camilo vai jogar na Arábia Saudita na próxima temporada. O armador, de 29 anos, era desejado pelo Botafogo e havia demonstrado interesse em se transferir para o clube de General Severiano. Ele teria chegado a um acordo financeiro com os cariocas, mas a Chapecoense pediu um valor alto demais para o bolso do Botafogo.