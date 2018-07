Desejado pelo Santos, Cleiton Xavier diz que vai ficar na Ucrânia

SANTOS - Nome preferido da diretoria do Santos para substituir Danilo já nesta janela de transferências internacionais, o meia Cleiton Xavier concedeu entrevista ao site do Metalist, da Ucrânia, nesta quinta-feira, e garantiu que, apesar da proposta santista, ele segue no clube ucraniano.

"A proposta do Santos realmente aconteceu, numa proporção bastante séria. Hoje nos reunimos com o presidente do clube, e chegou-se a conclusão que [a transferência] seria a decisão errada. Eu não gostaria de sair do Metalist. Aqui, me sinto confortável desde o primeiro dia. Vou ficar. Vamos continuar trabalhando juntos para conquistar novos títulos", disse o ex-palmeirense.

Ao confirmar o fim das negociações do Santos com Cleiton, a diretoria alvinegra deve focar seus esforços para trazer o ex-flamenguista Ibson, atualmente na Rússia, para a Vila Belmiro.