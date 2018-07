Desembarque do time do Corinthians será sem contato com torcida

SÃO PAULO - No que depender da concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos, a invasão corintiana registrada no embarque da delegação para o Japão não irá se repetir terça, quando o elenco regressa após conquistar o bicampeonato mundial. A Invepar, empresa que administra o local, quer evitar a todo custo que os transtornos gerados pelos cerca de 15 mil torcedores alvinegros que estiveram no local no último dia 3 se repitam - especialmente o trânsito e as dificuldades que a superlotação causou para outros passageiros - e já decidiu que não haverá qualquer tipo de contato entre Fiel e jogadores. A ideia é desestimular os torcedores e reduzir ao máximo o impacto que a chegada causará na rotina do aeroporto e seus frequentadores.

A operação foi definida em conjunto com outros órgãos responsáveis pela segurança no aeroporto, como as Polícias Militar, Rodoviária e Federal, a Receita Federal e a prefeitura de Guarulhos, através da Guarda Municipal. Ficou acertado que o Corinthians descerá em uma área remota e sem qualquer possibilidade de contato com a torcida, nem mesmo visual. Os jogadores farão os trâmites legais da imigração e alfândega na base aérea que fica ao lado de Cumbica. "Nossa ideia é que isso afaste a grande massa porque no embarque tivemos gente com rojões e extintores de incêndio nas dependências internas, imagina agora", alertou o gerente de comunicação do Aeroporto de Guarulhos, Nicolau Maranini.

O efetivo da Polícia Militar também será reforçado em pelo menos 600 homens para evitar transtornos e garantir o funcionamento normal das atividades. Foi desenvolvido também um plano para que os demais passageiros não tenham nenhum tipo de transtorno na chegada a Cumbica. As principais vias de acesso serão monitoradas pela Polícia Rodoviária e terão reforço para evitar congestionamentos como o registrado no embarque corintiano. "A operação começa já na madrugada (de terça-feira)", explicou Maranini.

A assessoria de imprensa do Corinthians informou que ainda não tem um local definido para recepcionar os campeões. A diretoria gostaria que os jogadores saíssem em um carro do Corpo de Bombeiros ou então em um trio elétrico, mas os responsáveis pelo aeroporto desaconselharam e a tendência é que o percurso seja feito de ônibus. Entre os locais cotados para receber a festa estão o estádio do Pacaembu e o Sambódromo do Anhembi.