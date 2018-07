Desempate entre Chelsea e United será em 1.º de abril A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) definiu nesta quarta-feira a data do confronto de desempate entre Chelsea e Manchester United, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. As equipes voltarão a se enfrentar no dia 1.º de abril, em Stamford Bridge, depois de terem ficado no 2 a 2 no primeiro jogo, em Old Trafford, no último domingo.