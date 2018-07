Desempenho de Alexandre Pato melhora a cada dia

SÃO PAULO - A versão 2013 de Alexandre Pato já é superior ao desempenho do atacante em 2012. Pelo Corinthians, em sete meses, Pato atuou em 28 jogos e fez 9 gols.

No ano passado, ele esteve em campo em apenas 24 partidas – isso somando participações pelo Milan e seleção brasileira, a principal e a olímpica. E marcou sete gols.

Livre das lesões e com a concorrência livre no Corinthians, Pato, enfim, virou titular e vem de um bom jogo, sendo responsável pela vitória contra o Bahia – os dois gols do jogo em Salvador foram dele.

"Comemoramos os gols dele. Sabemos que para o centroavante é importante", disse o lateral-esquerdo Fábio Santos. Ele ficou muito tempo fora do País. O grupo teve essa paciência, e o Tite também."

Alexandre Pato tem tudo para ultrapassar em números de jogos sua melhor temporada no Milan, quando atuou 43 jogos numa temporada (2009/10). Essa foi a meta imposta pela comissão técnica, no início do ano, logo após sua contratação.

Com os dois próximos jogos contra o Atlético-MG, domingo, e a final da Recopa, quarta, contra o São Paulo, Pato atingirá 30 jogos neste ano. E terá pela frente o restante do Brasileiro e a Copa do Brasil – o Corinthians estreia em agosto.

Ontem, Tite esboçou o time que enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileiro. Num treino no CT, o técnico confirmou a entrada de Ibson no meio de campo e a volta de Paulo André à zaga. Alessandro treinou entre os reservas. Continuam fora os meias Douglas, Danilo e Renato Augusto.