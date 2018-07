Desempenho de Fred é o pior de um centroavante brasileiro desde 1974

O ofício de Fred é marcar gols. Dessa forma, o camisa 9 da seleção brasileira ganhou destaque na campanha do título da Copa das Confederações ao balançar as redes em cinco oportunidades. Agora, um ano depois, na Copa do Mundo, o jogador não é consegue repetir o desempenho. E pior: a média de gols do camisa 9 após quatro jogos é a pior de um centroavante brasileiro desde 1974.

No total, Fred ficou 312 minutos em campo e marcou apenas um gol. Desempenho parecido teve Valdomiro na Copa da Alemanha, há 40 anos, quando fez o gol do Brasil contra o Zaire - o único dos seus quatro primeiros jogos no Mundial de 1974. Jairzinho, companheiro de ataque, também marcou em apenas uma oportunidade em quatro partidas.

Desde então, seis centroavantes marcaram mais gols em quatro partidas de Copas. Roberto Dinamite, em 1978, fez três - o primeiro contra a Áustria, logo na sua estreia na competição. Depois, balançou a rede duas vezes contra a Polônia, no seu quarto confronto no torneio.

Na Espanha, em 1982, Serginho, titular em todos os jogos, marcou em duas oportunidades (diante de Nova Zelândia e Argentina). Já Careca, dono da camisa 9 em duas Copas (1986 e 1990), chegou à media de um gol por jogo no México até a partida contra a França, Quatro anos depois, fez dois na estreia, diante da Suécia.

Romário, por sua vez, ajudou a seleção brasileira nas vitórias sobre Rússia e Camarões, além de ser responsável direto pelo empate com a Suécia. No quarto jogo, contra os Estados Unidos, passou em branco, mas deu a assistência para o gol de Bebeto.

Em 1998, Ronaldo também tinha três gols em quatro partidas - fez um na vitória por 3 a 0 sobre Marrocos e dois contra o Chile, nas oitavas de final. Na Copa do Japão e da Coreia do Sul, o atacante melhorou o desempenho ao marcar contra Turquia, China, Costa Rica (2) e Bélgica. Quatro anos mais tarde, voltou a fazer três em quatro jogos.

O último homem-gol da seleção brasileira, Luis Fabiano, também tinha números melhores do que Fred. O camisa 9 de Dunga fez dois gols contra a Costa do Marfim e um diante do Chile, na classificação do Brasil às quartas de final.

VOLTA POR CIMA

Na Copa das Confederações, Fred também teve um começo ruim. Nas duas primeiras partidas, passou em branco. Os primeiros gols foram marcados contra a Itália, no último jogo da primeira fase, na vitória por 4 a 2. Depois, na semifinal, abriu o placar para a seleção. Na decisão, fez dois gols diante da Espanha e terminou a competição como um dos artilheiros.

Confira o desempenho dos últimos centroavantes brasileiros em Copas após quatro jogos:

2014

Fred: 1 gol

2010

Luis Fabiano: 3 gols

2006

Ronaldo: 3 gols

2002

Ronaldo: 5 gols

1998

Ronaldo: 3 gols

1994

Romário: 3 gols

1990

Careca: 2 gols

1986

Careca: 4 gols

1982

Serginho: 2 gols

1978

Roberto Dinamite: 3 gols

1974

Valdomiro: 1 gol

Jairzinho: 1 gol