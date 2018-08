Desempenho do Corinthians em campo vale bolsas de estudo em universidade

Além da implantação de uma unidade na Arena Corinthians e no Parque São Jorge e do patrocínio na camisa, a Universidade Brasil também fez uma parceria com o Corinthians para dar bolsas de estudo de acordo com o que o time faz em campo. Gols, vitórias, lideranças e títulos se convertem em oportunidades de estudo para jovens que não têm condições financeiras de pagar por uma faculdade particular.

É o caso, por exemplo, de Gabriel Fortunato Fontes Passos, de 20 anos. O jovem nascido em Itaquera ganhou a bolsa de estudo do atacante Jô, artilheiro do Brasileirão do ano passado, e pôde realizar o sonho de estudar Enfermagem. “Tivemos uma cerimônia no CT, conhecemos os jogadores e foi uma experiência única. Quando falo que sou bolsista do Corinthians, todo mundo me olha fascinado”, disse o jovem, que está no segundo semestre do curso.

Mesmo período que Crislane Beatriz das Neves Luz faz no curso de Direito. Corintiana, ela disse que seu amor pelo clube só aumentou. “É uma oportunidade para os jovens que não têm condições e uma forma de incentivar a educação. O clube ganha com a imagem e faz a gente amar ainda mais o nosso time”, conta a jovem de 17 anos.

O Corinthians indicou a instituição Eny Vieira Machado para receber as bolsas. Os jovens que estudam no local e se destacam no ensino médio são indicados para ter acesso à oportunidade de fazer um curso superior. Os escolhidos podem conhecer o CT Joaquim Grava e a Arena e recebem um certificado das mãos de algum atleta ou da comissão técnica do clube.