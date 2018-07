Desempenho do Corinthians surpreende até o técnico Fábio Carille

A sequência invicta do Corinthians e a liderança disparada no Campeonato Brasileiro tem surpreendido até o técnico Fábio Carille. O treinador admitiu que as boas atuações, principalmente de Jadson e Jô, estão sendo melhor do que ele imaginava e destacou a postura da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque.

“Estou surpreso desde as finais do Campeonato Paulista. Como jogou contra o São Paulo no Morumbi, depois em casa (também contra o São Paulo) e fizemos jogo consistente em Campinas, tudo dentro do planejado. É surpreendente, sim! Mas esse grupo vai continuar trabalhando com os pés no chão”, comentou o comandante corintiano.

O treinador admitiu surpresa também com o bom desempenho de Jadson e Jô. “Ao ser questionado o ponto forte de sua equipe, o treinador destacou a organização tática e a entrega dos atletas. “É uma equipe de homens, que sabe o que quer. Cada dia mais me surpreendo com o Jô, que não só vocês tinham dúvida, mas nós também. O Jadson estava na China e como ele iria voltar? Tínhamos essa dúvida também, mas está aí a resposta, decisivo. Rodriguinho e Romero confiante… Enfim, temos um time de homens”, analisou.

Animado com a vitória sobre o rival, Carrile contou que teve até dificuldade para fazer substituições, pois ninguém dava motivos para sair. “Foi uma vitória muito grande. A equipe ficou concentrada o tempo todo, cumprindo função com e sem a bola. Saímos muito felizes, não só pelo resultado, mas pela boa atuação de todos, tanto que eu não conseguia fazer a substituição pela resposta dada por todos”, comentou.

O embalado Corinthians volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. A equipe joga no sábado, contra o Atlético-PR, na Arena Corinthians.