Desempenho na Copa das Confederações motiva os EUA Apesar das derrotas para Honduras, Holanda e República Checa em amistosos realizados neste ano, os jogadores norte-americanos vão confiantes para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. A conquista do vice-campeonato da última Copa das Confederações, quando a seleção norte-americana perdeu a final para o Brasil por 3 a 2, motiva aos atletas pensarem que podem fazer um excelente campanha no Mundial.