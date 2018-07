Desempregado, Celso Roth deve ser o novo treinador do Sporting Lisboa

SÃO PAULO - Atualmente sem clube, Celso Roth estaria negociando um contrato para ser o próximo treinador do Sporting de Portugal. Segundo apurou o Estado, Roth está bem próximo de assumir seu primeiro compromisso com uma equipe da Europa. Apesar de tentar dar os primeiros passos no futebol europeu, essa não seria a primeira experiência internacional do gaúcho.

Ao contrário da maioria dos treinadores, Roth fez o caminho contrário, começou a carreira no exterior e só depois veio para o Brasil.

Em 1988, o técnico assumiu o Al Qadsia, do Kuwait, em seguida passou pelo sub-21 da Indonésia e do Catar, e pelo Al Etihad, também do Catar. Em 1993 teve uma rápida passagem pelo sub-21 do Internacional, mas logo em depois arriscou no Al Ahli, do Emirados Árabes Unidos. Dois anos depois, enfim assumiu o Brasil de Pelotas e nunca mais saiu do País.

Em oito anos treinando equipes brasileiras, Roth conseguiu suas maiores conquistas no sul do País. Pelo Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho de 1999 e a Copa Sul, do mesmo ano, e pelo rival Internacional foi onde brilhou. Pelo colorado teve alegrias e decepções, como o Gaúcho de 1997 e a Copa Libertadores de 2010, seu grande feito, mas também a infelicidade de ser eliminado para o Mazembe, no Mundial de Clubes do mesmo ano.

Seu último trabalho no País foi com a equipe do Cruzeiro. Roth foi contratado em maio do ano passado e terminou a competição na 9.ª posição, com 52 pontos. Em dezembro, com o término de seu contrato, o treinador se despediu do Cruzeiro e deu lugar a Marcelo Oliveira.