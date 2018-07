Desempregado, Rivaldo pode ir jogar em Angola

Citado como possível reforço da Portuguesa, o quase quarentão e ex-São Paulo Rivaldo pode acabar indo jogar em Angola. Presidente do Kabuscorp, Bento Kangamba ignorou a idade avançada do meia e afirmou esperar por ele "já" no país africano.

"Todos os clubes angolanos estão tentando se reforçar, e não poderíamos perder esta oportunidade. Estamos empenhados na contratação de Rivaldo. Falam muito de sua idade, mas é um jogador com qualidade e muita experiência, o esperamos em Angola já", afirmou o mandatário.

Rivaldo, que completará 40 anos no próximo dia 19 de abril, não postou anda em seu Twitter sobre o assunto até o momento, mas deixou claro ao sair do São Paulo no final de 2011 que estava apto a seguir jogando.

A notícia de que pode jogar em Angola ganhou repercussão na Espanha, onde jogou muito e levou a Bola de Ouro em 1999. Em 2002, foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira comandada pelo técnico Luiz felipe Scolari na campanha do pentacampeonato mundial conquistado na Copa do Japão e da Coreia do Sul.