Desenhista caricatura jogadores que marcaram história na seleção brasileira

SÃO PAULO - Didi, Sócrates ou Kaká? Ronaldo, Aldemir de Menezes ou Leônidas da Silva? Quem são os jogadores que marcaram época vestindo a camisa da seleção brasileira? Caricaturas assinadas pelo desenhista Dodô Vieira estão reúnidas na exposição "Seleção Brasileira de Todos os Tempos", aberta até o dia 28 de fevereiro, no Mercado Municipal de São Paulo, como uma das atividades do Sesc Verão, promovida pelo Sesc Carmo.

Além dos desenhos apresentados em formato de painéis ilustrados (quase em tamanho real) dos 33 jogadores e quatro técnicos, há ainda dois painéis interativos para fotos, em que os visitantes interagem com as cenas de grandes momentos do futebol. Neles, os visitantes podem ser clicados com a desejada Taça de Campeão do Mundo e comemorando junto da Seleção Brasileira a conquista da Copa das Federações.

Na exposição, participação do público não se resume somente à visitação. Os que quiserem podem votar, e montar a sua própria Seleção Brasileira ideal. Ao final do projeto, as caricaturas dos 11 jogadores de futebol que tiverem recebido mais votos devem compor a exposição "Seleção Brasileira de Todos os Tempos", no Sesc Carmo. Pelé foi considerado inelegível.

Os atletas caricaturados foram selecionados por Ubiratan Nunes Rezende, historiador e técnico do Sesc, seguindo critérios como: ter participado em ao menos um Mundial como titular da seleção brasileira; ter sido mencionado na lista de melhores de todos os tempos, por publicações especializadas como Worldsoccer (Reino Unido), Guerin Sportivo (Itália), Placar (Brasil), France Football (França), entre outras, além de consultas realizadas em sites de estatísticas como Fifa, RSSSF (Rec. Sport Soccer Statics Foudation) e IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol da Alemanha).

SERVIÇO

Sesc Verão - Exposição Seleção Brasileira de Todos os Tempos no Mercado Municipal de São Paulo

Organização: Sesc Carmo

Local: Mezanino – Mercado Municipal Paulistano

Endereço: Rua da Cantareira, 306 – Centro – São Paulo

Horários: Segunda a domingo, das 10h às 16h, até 28 de fevereiro de 2014

Telefone: (11) 3111-7000

Ingressos: Grátis.

Classificação Indicativa: Livre

Confira a lista completa dos caricaturados:

GOLEIROS (1)

Gylmar Dos Santos Neves (1958/62/66);

Taffarel (1990/94/98);

Dida (1998/2002/2006);

LATERAIS DIREITOS (2)

Djalma Santos (1958/62/66);

Carlos Alberto Torres (1970);

Cafu (1994/98/2002/2006);

ZAGUEIROS (3)

Mauro Ramos (1954/58/62);

Bellini (1958/62/66);

Lúcio (2002/06/10);

QUARTO-ZAGUEIROS (4)

Domingos da Guia (1938);

Wilson Piazza (1970/74);

Aldair (1990/94/98);

LATERAIS ESQUERDOS (6)

Nilton Santos (1950/54/58/62);

Júnior (1982/86);

Roberto Carlos (1994/98/2002/2006);

MÉDIO-VOLANTE (5)

Zito (1958/62/66);

Falcão (1982/86);

Dunga (1990/94/98)

MEIAS-ARMADORES (8)

Didi (1954/58/62);

Sócrates (1982/86);

Kaká (2002/06/10)

MEIAS-ATACANTES (10)

Tostão (1966/70);

Zico (1978/82/86);

Rivaldo (1998/2002/06);

PONTAS-DIREITA (7)

Garrincha (1958/62/66);

Jairzinho (1966/70/74);

Ronaldinho Gaúcho (2002/06);

CENTROAVANTE (9)

Leônidas da Silva (1934/38);

Ademir de Menezes (1950)

Ronaldo Fenômeno (1994/98/2002/06);

PONTAS-ESQUERDA (11)

Zagallo (1958/62);

Rivellino (1970/74/78);

Romário (1990/94)

TÉCNICOS:

Vicente Feola (1958/66);

Zagallo (1970/74/98)

Carlos Alberto Parreira (1994/2006)

Telê Santana (1982/86)

Luis Felipe Scolari (2002/2014)