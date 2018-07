Goiás vende ingresso a R$ 4 para partida contra o São Paulo

Com chances remotas de escapar do rebaixamento, o Goiás aposta na torcida para evitar o pior na última rodada do Brasileirão. Para lotar o Serra Dourada no jogo contra o São Paulo, a diretoria do Goiás resolveu baixar o preço dos ingressos. Os bilhetes podem ser adquiridos por até R$ 4,00.

As entradas mais baratas são para a arquibancada. Em compensação, a diretoria aumentou o valor dos ingressos das cadeiras, passando de R$ 20 para R$ 100. As vendas terão início nesta quarta-feira, nas bilheterias do estádio Hailé Pinheiro e no Empório Esmeraldino.

A ESPERANÇA É VERDE!Ingressos para Goiás Esporte Clube x São Paulo FC começam a ser vendidos quarta!Arquibancadas... Posted by Goiás Esporte Clube on Terça, 1 de dezembro de 2015

Os valores mais altos serão direcionados também para os visitantes, uma vez que a torcida do São Paulo ficará localizada nas cadeiras da ala sul do estádio. Ao todo, terão 3950 ingressos à disposição.

Penúltimo colocado da tabela do Brasileirão, o Goiás tem apenas 38 pontos. Para escapar da queda para a Série B, terá que vencer o São Paulo, que ainda briga por vaga no G4, e torcer por uma combinação de resultados. O time goiano só escapa se superar o rival paulista e se Avaí, Figueirense e Vasco forem derrotados nesta última rodada.