Desesperado, Botafogo enfrenta o Flamengo 'remendado' em Manaus

Rivais neste sábado, Botafogo e Flamengo tem um objetivo em comum no Campeonato Brasileiro: se livrar do rebaixamento. Os riscos do time rubro-negro são menores, já que está a nove pontos da degola. O clube alvinegro, por sua vez, se encontra em situação bastante complicada, na penúltima posição e com um desempenho que preocupa.

O clássico pela 31.ª rodada vai ser disputado na Arena Amazônia, em Manaus, às 21 horas (de Brasília), por iniciativa do mandante, o Botafogo. A expectativa é de grande público, já que todos os ingressos para a partida foram esgotados há mais de uma semana.

O time do técnico Vagner Mancini vai ter mudanças em relação ao que foi a campo na derrota para o Coritiba na última rodada. Jobson, umas das principais esperanças do treinador para reerguer a equipe, ainda sente a falta de ritmo e o treinador admitiu a possibilidade de deixá-lo no banco de reservas. É provável que Carlos Alberto assuma o lugar dele. O volante Aírton, que cumprirá suspensão, deve ser substituído por Bollati.

Com foco na semifinal da Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por poupar peças importantes e usar um time misto contra o rival. Apenas quatro titulares foram relacionados. Entre eles, se destaca o meia Gabriel, que se tornou protagonista nas últimas vitórias rubro-negras e está em alta com a torcida. Por outro lado, é a chance de outros jogadores, como o meia argentino Lucas Mugni, retomarem o prestígio diante do treinador.