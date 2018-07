Desesperado, Ceará tenta acabar com jejum em casa Em situação desesperadora, o Ceará recebe o líder Corinthians nesta quarta-feira, a partir das 21h50, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão. O time cearense está na zona de rebaixamento do campeonato, ocupando a 17ª colocação com 35 pontos, e precisa ganhar para tentar sair do sufoco.