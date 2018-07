Desesperado no Alemão, Ingolstadt contrata técnico que nunca trabalhou na elite

O Ingolstadt somou apenas dois pontos no Campeonato Alemão até o momento. É o vice-lanterna após 10 partidas disputadas, com o mesmo número de pontos do último colocado, e vive situação desesperadora neste início de ano. Para solucionar o problema, fez uma aposta inesperada e decidiu contratar um técnico que nunca trabalhou na primeira divisão.

Neste sábado, a diretoria do Ingolstadt anunciou o acerto com Maik Walpurgis, de 43 anos. O novo comandante chega para a vaga deixada por Markus Kauczinski, demitido no domingo passado, e assinou contrato até o meio de 2018.

Walpurgis terá a difícil missão de trabalhar em seu primeiro clube da elite, depois de acumular passagens somente por times da terceira divisão ou de ligas inferiores. Seu último trabalho, aliás, foi justamente na terceira divisão, no Osnabrück, de onde foi demitido em agosto de 2015.

"Estou cheio de desejos de assumir este desafio. Estou convencido de que ao final da temporada poderemos celebrar a manutenção do clube na primeira divisão", garantiu Walpurgis.