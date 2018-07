Desesperado pela vitória, Vasco recebe o Grêmio no Maracanã neste domingo

No começo do returno, o Vasco tinha apenas 13 pontos e estava com sete a menos do que o Avaí, então primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Atualmente, o time de São Januário confia no retrospecto de oito partidas sem perder no campeonato. Na campanha do returno, os cariocas obtiveram 16 pontos e, hoje, estão a quatro pontos do mesmo Avaí, que está na 16.ª posição.

Para superar o momento e conseguir uma vitória contra um adversário forte, o técnico Jorginho aposta no estudo das falhas do Grêmio. "Hoje (sexta-feira) o Jorginho até mostrou o vídeo deles, geralmente faz isso dois dias antes dos jogos, passando um resumão. Nós vimos alguns defeitos (risos), mas não vou falar porque senão o Roger (Machado, técnico do Grêmio) pode ver e tentar corrigir. Com certeza eles têm defeitos. Estamos treinando bastante a parte ofensiva para furar essa defesa", afirmou o lateral-direito Madson.

Jorginho praticamente definiu a equipe que entrará em campo e contará com força máxima para o confronto deste domingo. O único possível desfalque é o atacante Jorge Henrique, que não treinou com bola nesta semana, mas, segundo o treinador, está apenas sendo poupado. Caso ele não jogue, Rafael Silva deve substituí-lo.