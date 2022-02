Desesperado por vitória, Ceni escala São Paulo 'equilibrado' contra o Santo André

Ainda sem vitória e com a penúltima colocação no Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pela quinta rodada. O técnico Rogério Ceni espera ter encontrado durante a semana de treinamento a escalação mais equilibrada para a equipe.

No gol, Jandrei deve retornar em lugar de Tiago Volpi, enquanto o veterano Rafinha volta a ocupar a lateral-direita, após ter sido poupado em Bragança Paulista na última partida.

Ainda sem poder contar com Luan, Luciano e Patrick, Ceni deverá colocar em campo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri.

Outro resultado que não seja uma vitória sobre o Santo André poderá piorar muito o clima para os lados do Morumbi, que soma apenas um ponto, após três partidas, superando na classificação geral do Paulistão apenas o Novorizontino.

Apesar da folga na tabela, pois teria clássico no domingo passado com o Palmeiras - que disputa o Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes -, os jogadores tiveram treinos todos os dias para buscar um melhor padrão de jogo rápido para as próximas partidas.