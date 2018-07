Desesperado, Sport tenta acabar com jejum de vitórias Depois de sofrer quatro derrotas seguidas - para Corinthians, Portuguesa, Grêmio e Atlético-MG -, o Sport precisa voltar a vencer se quiser escapar do rebaixamento no Brasileirão. E o desafio desta quinta-feira ainda é um confronto direto com outro time que corre risco de queda, a Ponte Preta, a partir das 21 horas, na Ilha do Retiro, no Recife.