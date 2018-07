Desespero de Bahia e Botafogo ajuda o Palmeiras na reta final

Pelo menos um fator ameniza a angústia do risco do Palmeiras não evitar a queda. Dos quatro times que vão cair para Série B, apenas uma vaga parece estar totalmente aberta. Das outras três, uma é do já rebaixado Criciúma e nas duas restantes, estão times em situações muito complicadas na tabela.

Bahia e Botafogo têm em comum a obrigação de ganhar os dois jogos restantes e torcer para que o Palmeiras perca todas as partidas. A dupla também precisa que o Vitória some no máximo um ponto em suas partidas restantes.

O pior para essas duas equipes é a ausência de um retrospecto que lhe dê confiança. O Botafogo não ganhou por duas rodadas seguidas no segundo turno e no campeonato é o time com mais derrotas, 21. Já o Bahia, dono do segundo pior ataque, tem um difícil sequência, ao receber o Grêmio, candidato à vaga na Libertadores, e viajar para enfrentar o concorrente direto Coritiba.

A equipe paranaense precisa somar quatro pontos para não depender de ninguém. Caso contrário, terá de torcer contra Palmeiras e Vitória. No próximo domingo o Coritiba vai para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG.

Outros dois times alviverdes estão muito perto de se livrar dos riscos de queda e, inclusive, se enfrentam pela última rodada. O Goiás precisa apenas de um empate para se salvar e a Chapecoense, de somente uma vitória. No próximo fim de semana, as equipes encaram adversários que estão sem ambições no campeonato. Os catarinenses recebem o já campeão Cruzeiros e os goianos encaram o Atlético-PR, em Curitiba.