Desfalcada, Alemanha convoca mais 2 para Eliminatórias

O treinador chamou o defensor Marcell Jansen, do Hamburgo, e o meia Patrick Herrmann, do Borussia Mönchengladbach. No sábado, Löw já havia convocado o meia Sven Bender, do Borussia Dortmund - o jogador ficara fora da partida anterior por causa de uma gripe.

Os novo chamados visam dar mais opções ao treinador, que perdeu dois atletas na vitória por 3 a 0 sobre o mesmo Casaquistão, na sexta-feira, fora de casa. O meia-atacante Julian Draxler sofreu uma lesão, não especificada pela comissão técnica, e o meia Bastian Schweinsteiger levou mais um cartão amarelo e cumprirá suspensão na terça.

Com a vitória na sexta, a seleção alemã disparou na liderança do Grupo C das Eliminatórias. Abriu cinco pontos sobre a vice-líder Suécia, que ainda tem um jogo a menos na tabela.