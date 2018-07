Desfalcada, Chapecoense inicia primeira participação na elite do futebol

CHAPECÓ - Depois da bela campanha que realizou na Série B do Campeonato Brasileiro, no qual se sagrou vice-campeã, a Chapecoense fará neste sábado a sua estreia na elite nacional. O caçulinha da competição encara o Coritiba, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó, disposto a mostrar que também pode fazer bonito na Série A.

A equipe vem embalada pela conquista da Taça Santa Catarina e confia na força de seu conjunto para estrear com uma vitória diante de seus torcedores. O técnico Gilmar Dal Pozzo terá dois desfalques para o confronto: o zagueiro Fabiano e o lateral-esquerdo Fabinho Gaúcho.

Quatro vezes campeã catarinense, a Chapecoense montou um elenco sem maiores nomes de expressão para a sua primeira participação no Brasileirão, para o qual se reforçou com as contratações de Neuton (ex-Udinese), Leandro (ex-Portuguesa) e Ricardo Conceição (ex-Paraná).