Desfalcado, Fluminense empata com o Coritiba e fica a 4 pontos do G-4

O Coritiba não conseguiu manter a sequência de vitórias que o tirou da zona de rebaixamento e apenas empatou com Fluminense, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 1. Em resultado que foi ruim para ambas as equipes, principalmente para o time paranaense, que pode voltar à zona de rebaixamento caso o Goiás passe pelo Sport, em casa. O Flu é o nono, com 34 pontos, a quatro do G4.

Mesmo sem as suas duas maiores estrelas - o atacante Fred e o meia Ronaldinho Gaúcho - o Fluminense deu a impressão de que não sentiria falta deles. Os cariocas começaram a partida com forte marcação no campo do Coritiba e com chutes de fora da área exigiram duas defesas de Wilson em menos de dez minutos.

O Coritiba, porém, segurou essa pressão inicial e equilibrou a partida. Logo em seguida, aos 26 minutos, Ruy cobrou falta no travessão e no minuto seguinte, aos 27, Henrique Almeida abriu o placar. O atacante Kleber aproveitou vacilo de Gum, que reclamava de uma falta ao árbitro e deixou que Thiago Galhardo cruzasse para Henrique marcar.

Na segunda etapa, sem Kleber e Galhardo, o Coritiba perdeu força ofensiva e Alan Santos não conseguiu melhorar a marcação no meio de campo. Por isso, o Fluminense ameaçava o Coritiba com frequência e aos 6 minutos Gerson quase marcou, em chute defendido pelo goleiro Wilson.

Aos 14, Luccas Claro rebateu mal uma bola e ela sobrou limpa para Marcos Júnior, que chutou para fora dentro da pequena área. No minuto seguinte, o mesmo Marcos Júnior dominou pelo lado esquerdo, ajeitou para o pé direito e tocou sem chances para Wilson, empatando a partida.

Com a igualdade, as duas equipes tentaram a vitória de qualquer forma e o jogo perdeu sua parte tática. O técnico Ney Franco chegou a trocar o zagueiro Luccas Claro pelo atacante Marcos Aurélio, mas a troca também não surtiu efeito.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 1 FLUMINENSE

CORITIBA - Wilson; Ivan, Luccas Claro (Marcos Aurélio), Juninho e Carlinhos; João Paulo, Thiago Galhardo (Evandro), Lúcio Flávio e Ruy; Henrique Almeida e Kléber (Alan Santos). Técnico: Ney Franco.

FLUMINENSE - Diego Cavallieri; Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Victor Oliveira; Douglas, Jean, Gerson (Osvaldo) e Gustavo Scarpa; Michael e Marcos Júnior (Vinícius). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Henrique Almeida, aos 28 minutos do primeiro tempo; Marcos Júnior, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Santos (Coritiba); Gum, Gustavo Scarpa, Gerson e Douglas (Fluminense).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA - R$ 190.895,00.

PÚBLICO - 12.619 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).