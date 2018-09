Desfalcado, América-MG faz improviso na defesa contra o Corinthians

O técnico Adilson Batista encerrou a preparação do América- MG para o duelo contra o Corinthians, neste sábado no Independência, em Belo Horizonte. O treinador será obrigado a improvisar na lateral-esquerda, já que não poderá contar com Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Giovanni, com lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. Gerson Magrão deve fazer a função.

Os desfalques não param por aí. O treinador ainda perdeu o lateral-direito Norberto, com um edema na região medial do joelho direito, e o zagueiro Lima, em trabalho de transição física. Sendo assim Aderlan atuará pelo lado de campo, enquanto Matheus Ferraz e Messias fecham o miolo da defesa.

Batista fez mistério em cima do setor ofensivo. O ex-palmeirense Luan deve jogar como o único homem de referência, mas ainda não está descartado uma possível entrada de Wesley Pacheco. Matheusinho também segue no páreo. Ele marcou o gol no empate com o São Paulo, por 1 a 1, no Morumbi, na última rodada.

"Não há dor de cabeça, mas, se analisarmos, foram 12 formações diferentes em 12 jogos. Mas não sou de reclamar. Não vejo problema com essa situação. É claro que é importante ter sequência e manutenção da equipe. O Carlinhos, por exemplo, vinha jogando muito bem, tenho gostado bastante dele. Então, faz parte do processo da competição", diz o treinador.

O América Mineiro vem fazendo uma campanha surpreendente no Brasileirão, mas já soma três jogos sem vencer, sequência que o fez cair para a 13ª posição, com 31 pontos, apenas dois da zona de rebaixamento. É uma posição ainda desconfortável para quem pretende se afastar da zona de perigo e garantir vaga na elite em 2019.