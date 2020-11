Desfalcado, Atlético-GO mira reabilitação diante do Corinthians

Ainda sob o comando de Eduardo Souza, o Atlético Goianiense vai em busca da reabilitação contra o Corinthians neste sábado, às 21 horas, no estádio Olímpico, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O interino não poderá contar com o zagueiro Eder, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

E não para por aí. O treinador também terá outros desfalques por questões contratuais. João Victor e Janderson pertencem ao Corinthians e não poderão entrar em campo pelo clube goiano. Apesar dos problemas, Eduardo Souza indicou um provável time nos últimos treinos, com uma dúvida entre Matheus Vargas e Wellington Rato.

Um dos dois irá compor o meio de campo, ao lado de Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico. Eduardo Souza testou uma formação com dois jogadores avançados. São eles: Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

"Eduardo vem fazendo bom trabalho, mas tivemos uma instabilidade. A chegada de um novo treinador vai melhorar as coisas que não vinham dando certo. Não temos um nome definitivo ainda, mas isso vai dar um ânimo a mais para nós. Independente de quem vier, vai agregar", disse Ferrareis.

O Atlético-GO vem de duas derrotas consecutivas, sendo a última para o Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira. O resultado deixou o time na 13ª colocação, com 22 pontos e três de vantagem para a degola.