Desfalcado, Atlético-MG busca recuperação no Brasileiro

Para a partida da 13ª rodada do Brasileirão, Cuca não poderá contar com Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no empate em 2 a 2 com o Botafogo, na última quarta-feira, e com Diego Tardelli, que se queixou de dores por causa de desgaste muscular. Para tentar aliviar a situação, o técnico tem esperança de poder contar com Ronaldinho Gaúcho. O ídolo atleticano recebeu uma pancada na rodada passada e não participou do treino de sexta-feira, mas não teve nenhuma lesão confirmada.

Com isso, Cuca deve acionar o volante Rosinei e possivelmente o atacante Alecsandro. O técnico não confirmou o time que vai a campo, pois outra possibilidade é a volta de Júnior César à lateral. Ele não atuou contra o Flamengo pela 11ª rodada por questão contratual e ficou fora do jogo contra o Botafogo por opção tática, mas tem esperança de voltar a ser titular. "Meu objetivo é esse. Espero ter uma sequência. Ela é fundamental para um jogador", disse o jogador.