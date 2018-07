Desfalcado, Atlético-MG joga no Rio para seguir no G-4

Com uma série de desfalques, sendo o principal deles o atacante Diego Tardelli, convocado para a seleção brasileira, o Atlético Mineiro entrará em campo contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, bastante modificado. Até o recém-contratado junto ao Bragantino, o atacante Cesinha pode fazer sua estreia para tentar manter o time no G4.

Os problemas começam na defesa. O lateral-esquerdo Douglas Costa, que está servindo a seleção olímpica, não joga. As opções seriam Emerson Conceição e Pedro Botelho, mas ambos estão suspensos. Com isso, Alex Silva deve ser confirmado na posição. O zagueiro Leonardo Silva também está fora de combate. Edcarlos deve ser o substituto.

Sem Diego Tardelli, o jovem Carlos deverá formar o ataque ao lado de Jô, que nesta partida contra o Fluminense terá a oportunidade de se reencontrar com Fred. Os dois foram os atacantes da seleção que fracassou na Copa do Mundo.

Já o time carioca, que também busca uma vaga no G4 do Brasileirão, vem de um tropeço - empate com o Bahia por 1 a 1. A opção por Fabrício foi tomada em razão de desfalques na zaga tricolor. Gum e Henrique estão afastados por causa de problemas médicos. A questão é saber como Fabrício e os torcedores vão se comportar. No jogo da eliminação da Copa do Brasil contra o América-RN, ele saiu de campo intensamente vaiado após falhar em dois gols. Foi sua última partida como titular.

"As críticas ao Fabrício são injustas. Todos nós participamos daquele jogo e todos fomos mal. É injusto ficar tudo na conta do Fabrício", declarou Cristóvão Borges, que disse acreditar que a torcida vai ter outro comportamento nesta quarta com relação ao atleta. "O Fabrício vem trabalhando muito bem, tem se destacado nos treinos e é ele mesmo que vai para o jogo", prosseguiu o técnico.