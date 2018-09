Desfalcado, Atlético-PR busca reabilitação contra o Atlético-MG

A sequência de nove jogos de invencibilidade do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro chegou ao fim com a derrota para o Palmeiras por 2 a 0. Assim, nesta segunda-feira, a equipe de Tiago Nunes enfrenta o Atlético-MG, no Independência, às 20 horas, em partida que fecha e 24ª rodada e na qual buscará a reabilitação para seguir subindo na tabela.

"Estávamos em uma boa sequência e sabíamos que em algum momento isso ia acontecer. Mas olhando pelo lado bom, aconteceu com a equipe fora da zona de rebaixamento. Temos tempo para trabalhar e retomar aquilo que vínhamos fazendo", analisou o técnico Tiago Nunes.

No entanto, o treinador terá problemas para montar a escalação do Atlético-PR. Depois de perder Marcelo Cirino, que segue se recuperando de lesão, foi a vez de Bruno Nazário ficar fora de combate. O atacante rompeu o ligamento cruzado no jogo contra o Palmeiras e só volta na próxima temporada. Além disso, o volante Wellington e o lateral-esquerdo Renan Lodi estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o treinador conta com o retorno de Raphael Veiga, que assume a vaga de Bruno Nazário. Márcio Azevedo deve ser escalado na lateral e Bruno Guimarães ganha uma oportunidade no meio de campo.