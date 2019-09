Desfalcado, Avaí enfrenta Flamengo para surpreender e deixar a lanterna

O Avaí pode deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro no duelo diante do Flamengo neste sábado, às 17 horas, no estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada. O técnico Alberto Valentim fechou os treinos da equipe e levantou uma dúvida em cima de jogadores lesionados. Os zagueiro Betão e Kunde, além do lateral Léo, estão entregues ao departamento médico e devem desfalcar o time.

"Semana foi mais curta, mas consideramos uma semana cheia, deu para recuperar bem os jogadores, deu para treinar aqueles que jogaram menos. Estamos aproveitando bem esses dias. Quanto ao departamento médico, esperamos até o último momento para definir quem vai para o jogo", avisou Valentim, em entrevista coletiva.

O treinador deve apostar em um sistema defensivo formado por Iury, Ricardo, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, mesma equipe que iniciou o jogo contra o Fluminense. Já o atacante Brenner foi mantido como referência. Valentim ainda comentou sobre o favoritismo do Flamengo.

"Mesmo com total favoritismo para eles, podemos até citar um 90% para eles e 10% nós, o futebol não te dá garantias de que a equipe com maior aporte é que saia vencedora, o esporte tem disso, pode nos dar essas surpresas, temos condições de fazer um bom jogo, mesmo com eles sendo favoritos", disse o comandante.

Após conquistar a primeira vitória no Brasileirão, o Avaí começa a sonhar em deixar a lanterna. O time tem dez pontos, contra 12 de Fluminense e CSA. O primeiro fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro, tem 18.