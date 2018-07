Desfalcado, Bahia tenta afastar risco de rebaixamento Embalado por duas vitórias seguidas, contra São Paulo e Atlético-GO, o Bahia tenta nesta quarta-feira afastar definitivamente o risco de rebaixamento no Brasileirão - está em 13ºlugar, com 42 pontos. Para isso, precisa ganhar do Inter, em jogo marcado para começar às 20h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do campeonato.