Desfalcado, Ceará cumpre tabela com o Vasco no Rio Reina, Heleno e João Marcos são as novidades do Ceará para o jogo de despedida da Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 17 horas, contra o Vasco, em São Januário. Desfalcam o time Geraldo e Careca, contundidos, e Diego Sacoman, suspenso.